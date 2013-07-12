الاتحاد الإفريقي يؤكد عودة عضوية مصر فور انتخابها رئيسا

قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، نكوسازانا دلاميني زوما، إن إنهاء تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي سينتهي فور انتخاب قيادة جديدة للبلاد عبر عملية دستورية.

وقالت زوما في تصريحات أدلت بها خلال زيارتها للعاصمة الألمانية برلين: "القاعدة هي أنه عند حدوث تغيير غير ديمقراطي أو غير دستوري للحكومة فإنه يتم تعليق عضوية الدولة، وهذا ليس ضد مصر، بل هو قانون قائم في الاتحاد الإفريقي".

وأضافت: "لكن القاعدة نفسها تقضي بأن نستمر بالتعامل مع الدولة، حتى تعود إلى دستوريتها، وذلك فور إيجاد قيادة جديدة لمصر يتم انتخابها عبر عملية دستورية، عندها ستعود مصر إلى الاتحاد الإفريقي.

وكان الاتحاد الإفريقي علّق يوم الجمعة الماضي عضوية مصر بعد عزل محمد مرسي من منصب رئاسة الجمهورية.