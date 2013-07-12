الكونغرس يتجه للتصويت لصالح استمرار المساعدة لمصر

قال مشرعون ومساعدون بالكونغرس يوم الخميس "إن المشرعين الأمريكيين سيبدؤون الأسبوع القادم على أقرب تقدير التصويت على تشريع يمكن أن يتيح استمرار المساعدات لمصر حتى إذا خلصت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى أن الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي كانت انقلابا عسكريا."

وتقدم الولايات المتحدة حالياً لمصر مساعدات عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار وأخرى اقتصادية قيمتها 250 مليون دولار سنويا. غير أن توصيف ما حدث بأنه انقلاب عسكري سيؤدي إلى وقف المساعدات بموجب قانون أميركي يعود إلى الثمانينيات.

ونتيجة لذلك امتنع البيت الأبيض ووزارة الخارجية حتى الآن عن وصف الإطاحة بمرسي بأنها انقلاب عسكري، حيث يلجأ المسؤولون بالحكومة دائما إلى التلاعب بالألفاظ لتجنب استخدام الكلمة.

وفي هذه الأثناء أعلن الجنرال جيمس أموس، قائد سلاح مشاة البحرية الأميركية، أن سفينتين للبحرية الأميركية في البحر الأحمر تحركتا إلى منطقة قريبة من الساحل المصري كـ"إجراء احترازي".

وقالت النائبة الجمهورية كاي جرانجر، رئيسة اللجنة الفرعية المسؤولة عن المساعدات بمجلس النواب إن اللجنة تدرس إتاحة مزيد من المرونة مثل إقرار لغة من شأنها أن تسمح باستمرار المساعدات إذا اعتبر ذلك في مصلحة الأمن القومي الأميركي.

ويحظر القانون في نصه الحالي على الإدارة الإعفاء من هذا القيد حتى إذا خلصت الإدارة إلى أن هذا مهم للأمن القومي.

وقالت جرانجر في حديث مع رويترز "لا يوجد (شرط) للإعفاء في التشريع الخاص بالانقلاب. لكن يمكن تغيير هذا إذا أراد الكونغرس السماح بإعفاء."

وكان الكونغرس وافق على طلب للرئيس جورج بوش بالسماح باستمرار المساعدات لحكومة باكستان عقب هجمات 11 سبتمبر رغم الإطاحة بحكومتها في انقلاب.

وقال مشرعون إن مشروع قانون مشابها أحد الاحتمالات المطروحة بالنسبة لمصر. وقالوا إن هناك احتمالا آخر هو إعادة صياغة قانون المساعدات الخارجية للسماح بإعفاءات لأسباب تتعلق بالأمن القومي بشكل أكثر انتظاما.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الفرعية بمجلس النواب دراسة المساعدات لمصر هذا الشهر وربما الأسبوع القادم على أقرب تقدير.

