ساويرس يناشد 3 وزراء إخوان الانضمام للحكومة الجديدة

ناشد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ثلاثة من وزراء الإخوان في حكومة هشام قنديل، وهم: باسم عودة ويحيى حامد وعمرو دراج، الانضمام للحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها حالياً.

وشدّد ساويرس وفقاً لـ"اليوم السابع"، على ضرورة التركيز على الاستقرار السياسي والأمني، وحلّ منظومة الدعم وجعل منظومة الدعم للفقير فقط وتوفير وترشيد البنزين، كما طالب بتوقف الإضرابات العمالية التي تحولت إلى ليّ ذراع وابتزاز.

وقال ساويرس أثناء حديثه لبرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، إن أمير قطر وقف مع مصر قبل وصول الإخوان للحكم، مبيناً أنه يعرف أن الأمير ونجله وزوجته يحبون مصر، لافتاً إلى أن الإخوان أساءوا للجميع حينما سعوا للتمكين، مضيفاً "هم أمام فرصة عظيمة للتسامح مع الشعب، وأتمنى أن يأتوا بمرشح أفضل في الانتخابات الرئاسية القادمة".

وأكد أنه توقع رحيل الإخوان وأن الرئيس المعزول مرسى نجح في توحيد الشعب، موضحاً أنه أضاع فرصة التنازل، قائلاً: "كنت (حاتفرس) من تصريحاته".