طفل يروي واقعة تعذيبه من أنصار مرسي تحت منصة "النهضة"

روى طفل يبلغ الثالثة عشرة من عمره، واقعة تعذيبه على يد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أسفل منصة مقامة عند ميدان النهضة في محافظة الجيزة المصرية.

وقال محمد صبحي بنبرات تخفي الألم وراءها وهو راقد بمستشفى قصر العيني في القاهرة، إن عدداً من المعتصمين في "النهضة" قيّدوه وضربوه في جميع أنحاء جسده وأجبروه على تسجيل فيديو يقول فيه إنه بلطجي تلقى أموالاً للهجوم على اعتصام ميدان النهضة.

ومن جانبه، قال صبحي محمد، والد الطفل، لصحيفة "المصري اليوم" إنه ذهب للبحث عن ابنه عند اعتصام ميدان النهضة، لافتاً إلى أنه وجده أسفل المنصة وجهه أحمر ومضروب و"معلقينه"، مؤكداً تعرّضه هو نفسه لضرب من أحد المتواجدين، فضلاً عن سرقة نقود كانت معه.

وكان صبحي تعرض للضرب إثر اشتباكات عنيفة نشبت، مساء الثلاثاء الماضي، بين أنصار للرئيس المعزول محمد مرسي المعتصمين بميدان نهضة مصر أمام جامعة القاهرة ومجهولين، كما نشبت اشتباكات أخرى بين أهالي منطقة بين السرايات ومؤيدي مرسي، ثم قام مجهولون باعتلاء أسطح العمارات وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن.