مصر.. إحباط مخطط لتفجير مقر الحرس الجمهوري

قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مؤامرة واسعة لإثارة البلبلة والفوضى في مصر خلال الأسبوع الماضي‏، بحسب ما أوردت صحيفة الأهرام المصرية".

ووفق الصحيفة فإن العملية كانت تتضمن الهجوم على الحرس الجمهوري تنفذها حركة "حازمون", فضلا عن تدمير كوبري الجامعة، بالقاهرة.

وأضافت الأهرام نقلا عن المصدر، أنه تم إحباط عمليتين في سيناء والسلوم حيث تم ضبط ثلاث عربات محملة بالسلاح بين مطروح والسلوم كانت في طريقها إلى القاهرة والإسكندرية والتعامل مع عملية حازمون, دون الإعلان عن ذلك.

وقال المصدر إن هذه المؤامرة كانت تنطلق من خلال أربعة اتجاهات, من بينها اثنان على الحدود, والآخران داخل القاهرة, وأضاف قائلا: أما المحوران الآخران, فقد كان الأول من خلال الهجوم على الحرس الجمهوري، والذي كان مستعدا لذلك, والآخر كان من خلال حركة حازمون, حيث كان سيتم تدمير كوبري الجامعة, إلا أنهم فوجئوا بأن الأجهزة الأمنية قامت برصد التحركات مبكرا.



وفي هذا الصدد, أوضح المصدر أن الموجودين في ميدان رابعة العدوية لا ينتمون بصفة عامة إلى جماعة الإخوان المسلمين، فهناك من بينهم من ينتمي إلى أحزاب دينية أخرى, إلا أن تحركات هذه الجماعات مرصودة بأحدث الأجهزة.

وسبق أن شهد محيط الحرس الجمهوري اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من الحرس الجمهوري، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى .

وأدانت قوى ثورية وسياسية في طليعتها جبهة الإنقاذ هذا الحادث مطالبة بضرورة فتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الحادث.

كما شكلت رئاسة الجهورية لجنة تقصي الحقائق لمعرفة الدوافع الحقيقة التي بفعلها تطور التلاسن بالكلام بين أنصار الرئيس المعزول مرسي وبين الحرس الجمهوري إلى لغة النار.