إقبال بمصر على تمور "السيسي" و"تمرد" وتجاهل لـ"النهضة"

مع استقبال الوطن العربي لشهر رمضان المبارك، يقبل الجميع على شراء ما يعرف بـ "ياميش رمضان"، غير أن المختلف هذا العام في محافظات مصر وبالأخص القاهرة والإسكندرية، هو أنواع التمر التي تباع في الأسواق الرمضانية، وهي الظاهرة التي وجدت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، بعد أن أقبل المصريون على إطلاق تسميات مختلفة على أنواع التمر المختلفة التي تباع في الأسواق، وكانت التسمية الأشهر في العام الماضي هي تمور "التحرير" إضافة إلى وجود تمور "آسفين يا ريس"، و"الشهداء".

"العربية.نت" رصدت خلال عدد من الأسواق الرمضانية اختلاف تسميات التمور هذا العام في الأسواق، فبالإضافة إلى تواجد الأسماء المتعارف عليها بعد الثورة المصرية، إلا أن هذه الأسماء أضيف لها قبل أيام أنواع "تمرد" و"السيسي" و"تجرد" و"النهضة"، كما أنه توجد تمور "الثوار" و"النهضة".

وأكد بعض التجار في تصريحاتهم لـ"العربية.نت" أن تمور "السيسي" و"تمرد" تلاقي إقبالا ورواجا كبيرين من قبل المصريين، بينما يتجاهلون الأنواع الأخرى ما دفع بعضهم إلى تعليق صور السيسي داخل المحل دعما للمنتج الذي يبيعه، كما أوضح بعضهم أن المصريين هذا العام هم من كانوا ينتظرون هذه التسميات للتمور، وكانوا يطلبونها بالاسم.

وحول هذه التسميات التي ظهرت هذا العام، فقد أكد البعض أنها تأتي من أجل مشاركة الشعب المصري فرحته، وأنها هي التسميات الرائجة في الشارع المصري في الوقت الحالي، كما أن لها جانبا تسويقيا أيضاً، وأوضحوا أن الشعب المصري عبر عن فرحته بنجاح ثورته من خلال إقباله على أنواع بلح معينة من أجل التسمية المطلقة عليها، كما أنه تم رصد بعض الشعارات التي يطلقها المصريون أثناء تواجدهم في الأسواق دعما للقوات المسلحة.

ومن خلال الأسعار المعلقة على أنواع التمور المختلفة، يلاحظ أن تمور "تمرد" وكذلك "السيسي" و"الثوار" و"الشهداء" هم الأعلى بين جميع الأنواع، كما أنه يوجد نوع التمر يحمل اسم "مرسي" غير أن الإقبال عليه ضعيف للغاية، وكان متواجداً بالأساس منذ العام الماضي.