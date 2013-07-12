الببلاوي: الحكومة المصرية تؤدي اليمين الأسبوع المقبل

أعرب رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي عن أمله في أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية بحلول نهاية الأسبوع القادم. وقد رشح الببلاوي السياسي والمحامي زياد بهاء الدين لمنصب نائب رئيس الوزراء، فيما يسود الاعتقاد بأن عدداً من الوزراء سيبقون في مناصبهم وعلى رأسهم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

وقد نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الببلاوي إشارته إلى أنه لن يقصي أي طرف سياسي في البلاد. كما رحب بالمساعدات التي تلقتها بلاده من دول خليجية، على رأسها السعودية والإمارات والكويت، خلال اليومين الماضيين.

ونوه الببلاوي إلى أن هذه المساعدات تعني أن العالم وخصوصاً الخليج، بدأ ينظر إلى مصر على أنها تدخل مرحلة من الاستقرار.

كما أكد الببلاوي أن الجيش المصري قادر على بسط الأمن في سيناء.

من جانبه، نفى يونس مخيون، رئيس حزب النور، ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن ترشيح أشرف ثابت مساعد رئيس الحزب لحقيبة وزارة الزراعة في الحكومة الجديدة، موضحاً أن الحزب قدم ترشيحات من خارج الحزب للببلاوي.