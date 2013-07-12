مقتل ضباط وإصابة 3 في هجومين بالعريش والإسماعيلية

أفاد مراسل قناة "العربية" أن مسلحين هاجموا كميناً للشرطة في مدينة العريش بالأسلحة الثقيلة، وأسفر الهجوم عن مقتل ضباط متأثراً بإصابته، فضلاً عن إصابة مجند شرطة.

ومن ناحية أخرى، أعلن مصدر أمني بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية عن مقتل المجند حمادة صابر وإصابة الملازم أول أحمد العراقي في حادث هجوم وإطلاق رصاص على كمين أمني شاركا فيها على الطريق الدائري بنطاق القسم في الساعات الأولى من يوم الجمعة.

وأضاف المصدر وفقاً لصحيفة "اليوم السابع"، أن "المجند توفي على الفور، وأصيب الضابط بطلق ناري بالوجه ونقل إلى المستشفى".

وكان الضابط المسؤول عن نقطة تفتيش الكمين الأمني قد اشتبه في سيارة متحركة وبمحاولة توقيفها أطلق مستقلو السيارة النار على الكمين ولاذوا بالفرار.

وتأتي هذه الهجمات بعد يوم واحد من تعرّض سيارة قائد الجيش الثاني الميداني، اللواء أركان حرب أحمد وصفي، لإطلاق نار أثناء قيامه بتفقد عناصر التأمين في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، لكنه لم يصب بأي مكروه.