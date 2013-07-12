وزير الخارجية يطمئن بان كي مون على الأوضاع في مصر

أكد وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو على إقامة ديمقراطية حقيقية وراسخة في البلاد، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الخميس، حسب ما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي.

وقال السفير عبدالعاطي إن محمد عمرو أكد خلال الاتصال حرص مصر على إقامة ديمقراطية حقيقية راسخة تضمن مشاركة جميع القوى والتيارات السياسية المختلفة في البلاد دون إقصاء أي تيار سياسي، وأنه سيتم التحرك بسرعة في تطبيق خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية وفق التوقيتات الزمنية الواضحة التي وردت في الإعلان الدستوري وبحيث يتم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال السبعة أشهر.

كما أشار عمرو إلى أنه لن يتم تطبيق أية إجراءات استثنائية خارج نطاق القانون.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة خلال الاتصال دعم المنظمة الدولية لتشكيل حكومة مصرية تكون مسؤولة بالكامل أمام شعبها، فيما أعرب عن القلق إزاء تطورات معينة تحدث في البلاد.