الببلاوي يعرض أسماء الوزراء المرشحين على الرئيس المصري

أكد مصدر مطلع في مجلس الوزراء المصري أن "رئيس الوزراء حازم الببلاوي سوف يعرض الأسماء المرشحة على الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، السبت، 13 يوليو/تموز، تمهيداً للتشاور معهم في قبول المناصب الوزارية".

وأضاف المصدر أن "رئيس الحكومة استقر على 80% من الأسماء المرشحة لحكومته، وسوف يبدأ إجراء المقابلات مع المرشحين للحقائب الوزارية من اليوم وحتى الاثنين، على أن يؤدي الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الثلاثاء المقبل"، نقلاً عن صحيفة "الأهرام"، السبت 13 يوليو/تموز.

ورفض المصدر نفسه، الإفصاح عن أي أسماء مرشحة، قائلا: "كلها مجرد ترشيحات فقط، والحقيقة الوحيدة المؤكدة هو اختيار الدكتور زياد بهاء الدين نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة الجديدة، واللواء أحمد جمال الدين مستشاراً للرئيس المؤقت للأمن الداخلي، بدلا من ترشيحه السابق كنائب لرئيس الوزراء".

وتولى الببلاوي رئاسة الوزارة عقب اعتراض حزب النور السلفي على ترشيح الدكتور محمد البرادعي قيادي جبهة الإنقاذ لرئاسة الحكومة. وتم تعيين الأخير نائبا للرئيس للعلاقات الخارجية.