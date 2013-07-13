المتحدث العسكري ينفي الهجوم على "إرشاد" قناة السويس

نفى المتحدث العسكري تعرّض مبنى الإرشاد التابع لهيئة قناة السويس بمنطقة بور توفيق بمدينة السويس لهجوم إرهابي، مضيفاً أن القناة مؤمنة تماماً.

وأضاف أن "المبنى لم يتعرض لأي أعمال إرهابية أو هجوم مسلح، وأن الواقعة تتلخص في أن عناصر إجرامية اشتبكت مع قوات تأمين مبنى المرشدين لهيئة قناة السويس، وأن القوات تعاملت مع المعتدين وتقوم الآن بتمشيط المنطقة المحيطة بمبنى المرشدين بالسويس.

ومن جانبه، صرّح رئيس الإعلام في هيئة قناة السويس لقناة "العربية" بأن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، يؤكد أن الملاحة آمنة في قناة السويس، والمجرى الملاحي في أعلى درجات التأمين ولا صحة لتعرض أيٍّ من منشآت الهيئة لإطلاق نار.

وكانت أنباء ترددت عن تعرّض مبنى الإرشاد التابع لهيئة قناة السويس لهجوم إرهابي.