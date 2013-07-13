جبهة الإنقاذ وقوى ثورية تدعو للاحتشاد في ميدان التحرير

دعت جبهة الإنقاذ وحركة تمرد وقوى ثورية المصريين للاحتشاد يومي الاثنين والجمعة المقبلين بالتحرير والاتحادية لتناول الإفطار والسحور.

وقال خالد داوود، المتحدث باسم الجبهة، عقب اجتماع لقياداتها مع القوى الثوية الأخرى إن هذه التحركات تأتي تأكيدا على تمسك الشعب بثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو وخارطة الطريق.

وأشار إلى أن تظاهرات الجمعة المقبلة ستكون تحت عنوان "جمعة النصر والعبور" وهي تتزامن مع ذكرى حرب أكتوبر في العاشر من رمضان.

وأمس السبت، أكد هيثم الشواف عضو مؤسس بجبهة 30 يونيو، أن الجبهة تدعو جموع الشعب المصري للاحتشاد أيام الأحد والثلاثاء والجمعة بكل الميادين في مصر، مؤكداً أن تظاهراتهم غداً ستكون تحت شعار "لا للإرهاب والحفاظ على مكتسبات الثورة".

ولفت الشواف في تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الحشد غداً سيكون في مختلف المحافظات من بينها ميدان التحرير وقصر الاتحادية بالقاهرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته جبهة 30 يونيو بمحافظة مطروح، بقاعة نقابة المحامين بمدينة مطروح حول الوضع الراهن ودعمها للحراك الثوري الذى تشهده مصر ويشارك فيه أبناء مطروح وتناقش فيه القضايا المتعلقة بمحافظة مطروح ومن بينها ضرورة إجراء تحقيق عادل وشفاف في قضية استشهاد وإصابة عدد من أبناء مطروح خلال الاشتباكات التي أعقبت إعلان البيان العسكري وعزل الرئيس محمد مرسي.