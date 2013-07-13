حركة تمرد تستعد لإصدار صحيفة ورقية يومية

أعلنت حركة تمرد عبر مجموعتها الإعلامية أنها تستعد لإصدار جريدة ورقية يومية باسم "تمرد" تعبر عن الحملة وعن حالة التمرد بصفة عامة في الشارع المصري.

وقالت الحركة عبر صفحة أطلقتها على الإنترنت، "نأمل في أن نؤسس لمدرسة صحفية جديدة، لها أدواتها الخاصة ولغتها الخاصة المستمدة من روح جيل مختلف، جيل آمن بالثورة وحدد لها موعدا وقام بها، ولا يزال مصمما على استكمالها بالرغم من كل المعوقات". وأضافت، "نأمل أيضا في أن يكون الموقع بداية لمشروع إعلامي كبير يراودنا كحلم دائم".

وجاء هذا الإعلان مع تدشين الموقع الرسمي لحملة "تمرد".

يذكر أن "تمرد" نجحت مع ملايين المصريين في إسقاط نظام الإخوان.

وقال رئيس تحرير موقع تمرد، عمرو بدر: "إن الأمر الآن في مرحلة البحث عن ممول أو مجموعة ممولين من الشخصيات المصرية الوطنية التي لا غبار عليها".

وأشار إلى أنه في حال عدم التوصل إلى ذلك "سوف نتجه إلى إصدار الجريدة عن طريق الاكتتاب الشعبي لتكون تجربة رائدة في ذلك"، مضيفا أنه تم الانتهاء من إعداد الميزانية الخاصة بالجريدة بالإضافة إلى الهيكل الإداري والتحريري.