حفظي: الموساد هو المحرك لكل الأعمال الإرهابية بسيناء

قال اللواء محسن حفظي، مساعد أول وزير الداخلية محافظ الدقهلية الأسبق، إن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" هو المحرك الرئيسي لكل الأعمال الإرهابية في بسيناء.

وأضاف حفظي خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الجمعة، أن حماس وجماعة الإخوان وجهان لعملة واحدة، مشدداً على أنه لأول مرة يتوحّد العدو الإسرائيلي مع حركة حماس لتفعيل مخطط نقل الفلسطينيين إلى سيناء.

وأوضح حفظي أنه يتعين على أجهزة المخابرات العامة والحربية العمل "يداً واحدة"، مشدداً على أن التعامل مع الجماعات الإرهابية لا يقتصر على العنف بل يجب التعرف إلى مشاكلهم.

وأكد أنه لابد من إعادة خطة توزيع القوات لتأمين سيناء منعاً لقتل مزيد من رجال الجيش والشرطة، مطالباً بضرورة عمل قانون لمكافحة الإرهاب.