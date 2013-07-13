شلل مروري بعد إغلاق أنصار الإخوان كوبري 6 أكتوبر

أفاد مراسل "العربية" بأن أنصار الإخوان أغلقوا كوبري 6 أكتوبر وتحركوا باتجاه كل من قصر الاتحادية ووزارة الدفاع، مشيراً إلى أن هناك تسريبات حول نية أنصار الجماعة الاعتصام في ميدان رمسيس، وهو ميدانٌ يقع بالقرب من ميدان التحرير حيث يعتصم أنصار القوى الثورية الأخرى.

كما صرّح مصدر أمني مصري بقيام عناصر من متظاهري الإخوان المسلمين بقطع طريق صلاح سالم والاعتداء على المواطنين والسيارات، الأمر الذي تسبب في شلل مروري بالمنطقة.

وكان أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي نظّموا مظاهرات في الجمعة الأولى من رمضان قرب مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس المعزول مطالبين بعودته إلى السلطة.

كما جرت تظاهرة أخرى مؤيدة لمرسي قرب جامعة القاهرة, وانتشرت دوريات من الجيش في مناطق من القاهرة معززة بمدرعة وآليات عسكرية، وبدورهم دعا مناهضو مرسي إلى تظاهرة حاشدة في ميدان التحرير مساء.