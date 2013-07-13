عبدالجواد: أميركا تريد الاستثمار في جماعة الإخوان

قال الدكتور جمال عبدالجواد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، إن أميركا مازالت تريد الاستثمار في جماعة الإخوان المسلمين، مشدداً على أنها تتابع عن كثب كافة مستجدات الأمور عبر الساحة السياسية المصرية، مشيراً إلى أن الجماعة لم تنتهِ بعد.

وأضاف عبدالجواد خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة الأميركية تريد وضع الإخوان في النظام الجديد. وطالب بضرورة تحرك الأجهزة المعنية بسرعة فيما يتعلق بالبلاغات المقدمة ضد محمد مرسي حتى يكون احتجازه بشكل قانوني.

ومن جانبه، قال الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأميركية في واشنطن، إن التردد هو الصفة الغالبة على التصرف الأميركي تجاه الأحداث بمصر.

وأضاف خلال حديثه عبر الأقمار الاصطناعية من الولايات المتحدة الأميركية، أن الطلب الذي تقدمت به الخارجية الأميركية بالإفراج عن محمد مرسي يأتي من منطلق أن احتجازه كان بسبب بُعد سياسي، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية ترى أنه لابد من الإفراج عن محمد مرسي كنوع من الانفتاح وبداية للحوار.