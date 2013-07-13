هجوم مسلح على 4 أكمنة للجيش برفح والعريش

شن مجهولون مسلحون هجوما مسلحا على 4 أكمنة للجيش بمدينتي رفح والعريش بشمال سيناء، وأطلقوا نيراناً مكثفة على مجلس مدينة رفح.

ووفق "بوابة الأهرام" استخدم المسلحون قذائف "الآر بي جي"، ورد أفراد الكمين بإطلاق النار على المسلحين الذين لاذوا بالفرار وسط أنباء تفيد بوجود إصابات بين أفراد الكمين، فيما هرعت سيارات الإسعاف إليه.

وأكد مصدر أمني إصابة اثنين من أفراد الكمين بشظايا من الانفجار وتم نقلهم إلى مستشفى رفح العام.

وفي سياق متصل هاجم مسلحون كمين سكر وكمين المحاجر وكمين المطار على الطريق الدائري بمدينة العريش دون وقوع إصابات من الجانبين، فيما تحلق طائرات الأباتشي فوق سماء سيناء لمطاردة المسلحين فى العريش.