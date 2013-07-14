اشتباكات بين مسلحين والجيش بشمال سيناء

هاجم مسلحون مجهولون، في الساعات الأولى من صباح الأحد، أفراد القوات المسلحة المكلفين بحماية كمين محطة «كهرباء الواحسي» بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، ووقعت اشتباكات بين الطرفين دون وقوع إصابات حتى الآن، بحسب صحيفة المصري اليوم.

ويتعرض هذا الكمين يومياً لإطلاق نار من قبل المسلحين، وكان المسلحون زرعوا لغما أرضيا، الجمعة، انفجر بجوار مدرعة دون خسائر.

إلى ذلك، واصلت طائرات الأباتشي, عمليات رصد واستكشاف البؤر الإجرامية ومناطق تواجد المسلحين الذين استهدفوا الأكمنة والمقرات الأمنية بالعريش ورفح.

وأكدت مصادر أمنية أمس السبت، أن الطائرات تقوم برصد أماكن تواجد العناصر المسلحة وأية عناصر متحركة وإخطار الأجهزة المعنية للتعامل معها.

وقد نفى مصدر عسكري صحة ما تناولته وسائل إعلام عن قيام طائرة أباتشي بإطلاق صاروخين على مئذنة أحد المساجد في سيناء. وطالب المصدر, كافة وسائل الاعلام بتحري الدقة فيما ينشر عنها.

وتواصل طائرات مروحية مقاتلة تابعة للجيش التحليق في سماء مدن شمال وجنوب سيناء على مدار الساعة.

وقال مصدر أمني إن الجيش المصري يواصل هدم الأنفاق المؤدية إلى قطاع غزة، والتي يتم اكتشافها أولا بأول وذلك عن طريق سلاح المهندسين التابع للجيش.