الإخفاق الآخر؟!

كان من الممكن للثورة الأمريكية أن تخفق تماماً وينتهى وجود الدولة الأمريكية كما نعرفها اليوم لو أن النخبة السياسية تصرفت بشكل آخر. بداية فإن هذه النخبة لم تكن مثل أى نخبة أخرى، وعندما تضم الجماعة السياسية شخصيات مثل جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وجون آدامز وألكسندر هاملتون وجيمس ماديسون، وأمثالهم كثر، ينتمون إلى ثلاث عشرة ولاية أمريكية، فإن ما لدينا كان قوة فكرية وفلسفية جبارة مضافاً إليها قوة سياسية غير عادية، وكلتاهما كانت كافية لكى تجعل العقول عنيدة والقلوب صلدة إلى حد العمى. ولكن ذلك لم يحدث لأن هؤلاء جميعاً تمتعوا بنعمة القدرة على التوصل إلى حلول وسط، كان بعضهم ليبرالياً نقياً وبعضهم الآخر محافظاً صافياً، وكان منهم من يريدون دولة معادية للدين، بقدر ما كان هناك فيهم من يريد دولة دينية. ومع ذلك نجحوا ليس فقط فى تحقيق انتصار الثورة الأمريكية فى عام ١٧٨١ والتخلص من الاحتلال الإنجليزى، وإنما إقامة الولايات المتحدة الأمريكية كدولة فيدرالية اعتباراً من عام ١٧٨٩.

لم تكن المسألة سهلة على الإطلاق، وربما كانت بداية الصعوبات فى إعلان الاستقلال الأمريكى الذى كتبه توماس جيفرسون وجعله وثيقة ليبرالية ناصعة تعلى من حقوق الإنسان فى الحياة والحرية والسعى نحو السعادة، مع الحق فى مقاومة الطغيان والاستبداد باعتباره حقاً أصيلاً من الحقوق الإنسانية. هذا السقف كان صعباً الوصول إليه فى الحياة السياسية العملية خاصة فيما تعلق بعدد من القضايا الجوهرية التى يقع فى مقدمتها العبودية.

فكيف يمكن لجمهورية تؤمن بالحرية أن تسمح لهذه المؤسسة بالبقاء والاستمرار مهما كانت جزءاً من الحياة الاقتصادية، خاصة بالنسبة للولايات الجنوبية، بل إنها جزء من النظام الاجتماعى الأمريكى؟ كان هناك أيضاً مشكلة الأراضى الغربية، فالولايات التى دخلت الاتحاد الأمريكى كانت على الشاطئ الشرقى، ولكن ما وقع غربها من أراض كان متسعاً ويمتد حتى المحيط الهادى، ومن ثم مثَّل فرصة للولايات التى لها حدود مفتوحة على الغرب فى الاتساع والتمدد بينما تبقى ولايات أخرى صغيرة- تبقى قابعة فى حضن المحيط الأطلنطى، فيختل التوازن بين الولايات.

وكان هناك ثالثاً الشكل الذى يريده الجميع للدولة التى يخلقونها، وهل يمكن أن تكون دولة مركزية عملاقة، ومن ثم تكون احتمالات الطغيان فيها هائلة، ألم تكن كل الإمبراطوريات التى عرفها التاريخ كيانات من الاستبداد السياسى؛ أم تكون الدولة لا مركزية، كونفيدرالية فى أحسن الأحوال، ومن ثم تصبح عرضه للتفكك والضعف؟!. وكان هناك ما هو أكثر، فالدولة قامت على يد الإصلاحيين الدينيين من البروتستانت المتعصبين الأنقياء الذين يريدون فرض الدين على الحياة فى كل العصور، كما أن غالبية مثقفيها استلهموا الكثير من أفكار عصر التنوير فكان فصل الكنيسة عن الدولة ضرورة. كل هذا وما هو أكثر كان يكفى لفض الدولة قبل أن تبدأ ليس فقط لأن التناقضات كانت «مبدئية» وفكرية، ولكن لأنها كانت تعبر عن مصالح أفراد وجماعات وطبقات وولايات. ولكن كل ذلك لم يحدث، وانتهى الأمر إلى الدستور الأمريكى الذى قيل عنه إنه حزمة كبيرة من الحلول الوسط، جرت عليه تعديلات بلغت ٢٧ تعديلاً، وهو الذى بدأ بسبع مواد فقط (نصت على الفصل بين السلطات الثلاث بعد تعريفها، ومبدأ الفيدرالية بين الولايات، وطريقة تعديل الدستور بأغلبية ثلاثة أرباع عدد الولايات).

كل ما سبق له علاقة بما نحن بصدده فى مصر الآن ليس فقط ما يتعلق بالفترة الانتقالية، وإنما أيضاً ما بعدها. فالواضح الآن أن كل قوة سياسية على استعداد للخروج على الجماعة السياسية ما لم تتم تلبية طلباتها «المبدئية» دوماً. ومعنى ذلك ببساطة أن كل طرف يعطى لنفسه حق «الفيتو» ما لم تتم الاستجابة لطلباته بينما لا تزال هناك قوة إرهابية تريد فرض آرائها على البلاد كلها، وتعتبر القوة المشاركة فى العملية السياسية الآن من «الخونة» و«الأعداء».

فى البداية كان حزب النور هو الذى وضع الفيتو على تولى د. محمد البرادعى رئاسة الوزراء باعتباره علمانياً، وبعده فإن جماعة تمرد هى التى اعترضت على الإعلان الدستورى باعتباره أقحم الدين فيما لا يقحم فيه، ولذا طالب الرئيس المؤقت بسحبه فوراً.. وجرى ذلك بينما أعلن السيد صفوت حجازى أنه وقواته القابعة فى مسجد رابعة العدوية سوف يقومون بتحرير الرئيس السابق من مكان حجزه إما فى نادى الحرس الجمهورى أو وزارة الدفاع ووضعه مرة أخرى فى قصر الاتحادية الرئاسى. ولم تمض ساعات على التصريح حتى جرى الهجوم عند الفجر على دار الحرس الجمهورى؛ ومن عجب أن هناك من تشكك بعد ذلك فى أن قوات الدفاع عن الدار هى التى قامت بالهجوم على المتظاهرين السلميين حتى ولو حدث بالصدفة أنهم يحملون كل أنواع الأسلحة النارية، وأن الإعلان عن نية الهجوم قد حدث بالفعل من قبل.

ويبدو أن ما يجرى من أحداث لم يعد كافياً لكى تفكر القوى السياسية المختلفة فى أن تراجع نفسها وتتعلم الدروس ومنها تنطلق لكى تحقق أهدافها. ما فعله الثوار فى أمريكا أنهم عرفوا قاعدتين: الأولى أن هناك تعددية فى الآراء والمواقف وأن ذلك جزء من طبيعة الأشياء لأن هذه التعددية تعكس مصالح ببساطة متعددة. والثانية أن الحلول الوسط هى الطريقة الوسطى للمضى قدماً نحو الأهداف، وهى تعنى أن أحداً لا يحصل أبداً على كل ما يريد ولكن بعض منه، وأن عليه لكى يحصل على هذا البعض الآخر أن ينتظر حتى تنضج الظروف الموضوعية.

أذكر أنه بعد ثورة يناير بشهرين تقريباً كتبت أربعة مقالات نشرت فى صحيفة الأهرام الغراء تحت عنوان «لماذا فشلنا؟» لم يكن فيها محاولة للهروب من التجربة السياسية التى خضتها فى النظام السابق وإنما مواجهتها بشجاعة. وبصراحة أظن أن الوقت ليس زمن الاحتفالات وتهنئة الذات على ثورة مجيدة، وإنما هو وقت للتأمل، لماذا فشلت ثورة الشباب الأولى، ولماذا لم ينجح المجلس العسكرى، وكيف يمكن لجماعة تسعى للحكم لمدة ٨٤ عاماً أن تفشل فى عام واحد؟ المراجعة هى نقطة البداية لأنها سوف تكشف أن عدم إدراك الحدود، وعدم الاعتراف بالآخر وقوته، وما يشتمل عليه منطقه من حكمة، هو الذى قاد كل مرة إلى فشل ذريع يقطع بالحاجة إلى الحركة الثورية التى تؤدى إلى إخفاق آخر.

وما نحن بصدده هذه الأيام لا يقل أبداً عن عملية جراحية دقيقة يقوم عليها طاقم من الجراحين الذين انتدبهم الزمان للقيام بمهمة تاريخية. ولا يمكن لهؤلاء أن ينجحوا فى إنقاذ حياة المريض (مصر تعرف الآن فى الدوائر العالمية برجل الشرق الأوسط المريض!)، ولكن أيضاً تحقيق أهدافه فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. هذه عملية لا يصلح معها التنازع والتجاذب والتهديد بين الفريق الطبى بينما المريض نفسه فى غيبوبة لا يدرى ما إذا كانت العملية الجراحية ضرورية، أو أن الطاقم الذى يقوم بها هو أفضل الجراحين، أو أنه يمكن إنجاز المهمة قبل اقتحام غرفة العمليات من قبل جماعة من الغزاة؟!

نقلاً عن صحيفة المصري "اليوم".