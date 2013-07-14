مصر..ملامح حكومة الببلاوي تكتمل واليمين الأربعاء

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي على أن "وزارة الإعلام ستبقى، وستعود وزارة التضامن الاجتماعي"، مشيراً إلى أن عدد وزراء حكومته سيدور حول 30 وزيراً، وأن أداء اليمين سيكون الأربعاء على أقصى تقدير.



وقالت مصادر مطلعة لـصحيفة "المصري اليوم" إن الاجتماع الرباعي، الذي عُقد، بمقر مجلس الوزراء، جاء للتشاور حول الأسماء المرشحة للدخول في التشكيل الوزاري الجديد.

أسماء تم الاستقرار على تكليفها

وأضافت المصادر أن الببلاوي والبرادعي وبهاء الدين ناقشوا الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الجديدة، مشيرة إلى أن هناك بعض الأسماء تم الاستقرار عليها منها: إيناس عبدالدايم للثقافة، والمستشار حسن البدراوي لوزارة العدل، وأشرف العربي لوزارة التخطيط، وهو نفس المنصب الذي كان يتولاه في حكومة هشام قنديل، ونبيل فهمي، وزيرا للخارجية.

وتابعت المصادر أن من بين الأسماء هاني قدري للمالية، وحسام عيسى، وزيرا للتعليم العالي، والدكتورة مها الرباط للصحة، وعمرو الشوبكي للشباب، وجودة عبدالخالق للتموين، وأحمد البرعي للتضامن.

وأوضحت أنه تم أيضا، خلال الاجتماع، الاستقرار على الوزارات التي تم دمجها، فأصبح مؤكدا دمج وزارات منها الإسكان والمرافق، والثقافة والآثار.

وأكدت مصادر مطلعة، أنه "تم ترشيح محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء، للتخطيط والمشروعات الكهربائية وزيراً للكهرباء".

لقاء المرشحين الأحد والاثنين

وقال الببلاوي إنه سيبدأ الأحد والاثنين لقاء المرشحين، على أن يتم الانتهاء من التشكيل خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين اثنين من النواب له، أحدهما للشؤون الاقتصادية، والآخر لم يفصح عنه فى الوقت الراهن.

وأكد رئيس الحكومة أن أداء اليمين للوزراء الجدد سيكون يوم الأربعاء المقبل على أقصى تقدير، موضحا أن هناك عددا من الوزارات سيتم دمجها في حال اعتذار البعض عن تولي بعض المناصب.

وأوضح أن الدعم مستمر، ولن يتم إلغاؤه وأن ما نسب له من تصريحات حول إلغاء الدعم غير صحيح، مشيرا إلى أن الدعم قضية هامة لابد أن نعطي لها أهمية بالغة وأن يتم التعامل معها بكل حكمة.

وأعرب عن استيائه من حالة الانقسام، آملا أن يعود الوئام، مؤكدا أن اختلاف الرؤيا أمر طبيعي، لكن الانقسام أمر مؤسف.