البرادعي يؤدي اليمين نائباً لرئيس مصر للعلاقات الدولية

أدى محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور المعارض والقيادي في جبهة الإنقاذ، الأحد 14 يوليو/تموز، اليمين القانونية نائباً لرئيس مصر المؤقت للعلاقات الدولية، حسبما أعلن بيان للرئاسة المصرية.

ويأتي تعيين البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسلام، في أعقاب عزل الجيش المصري للرئيس المعزول محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الجاري.

وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قد أصدر قراراً جمهورياً بتعيين الدكتور محمد البرادعي نائباً لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية.

وكان حزب النور السلفي قد رحب بالتعيينات الجديدة التي أصدرها الرئيس المؤقت منصور.

وكانت مصادر صحافية تناقلت نبأ تعيين البرادعي رئيساً للحكومة، إلا أن المتحدث الرئاسي، أحمد المسلماني، أكد قرارات منصور بتكليف الدكتور حازم الببلاوي لرئاسة الحكومة.