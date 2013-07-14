التحفظ على أموال بديع والشاطر وعدد من قيادات الإخوان

أمرت النيابة العامة المصرية بالتحفظ على أموال عدة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين منهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد.

وتضمنت اللائحة أيضاً عزت إبراهيم أمين عام جماعة الإخوان المسلمين، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، ورشاد البيومي نائب المرشد الثاني، وعصام العريان القيادي بالجماعة، والداعية صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وحازم صلاح أبوإسماعيل ومحمد العمدة.

وطالبت النيابة العامة بمخاطبة كل من وزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة والمخابرات الحربية وجهاز الأمن الوطني لتحديد مرتكبي أحداث الاتحادية، على أن توافي كل تلك الجهات النيابة العامة بما تصل له من تحرياتها على وجه السرعة.

وتحقق النيابة العامة في قتل المتظاهرين في القاهرة خلال الأحداث التي جرت في ميدان النهضة بالجيزة، جنوب القاهرة مطلع يوليو/تموز الجاري، وأمام مكتب الإرشاد بحي المقطم (30 يونيو/حزيران)، وأمام الحرس الجمهوري فجر الاثنين الماضي وقصر الاتحادية في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي الأحداث التي شهدت سقوط العديد من القتلى.



وفي سياق آخر، قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل حبس مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية اتهامه بإهانة القضاة.

كما قرر القاضي إخلاء سبيل محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في نفس القضية.