السيسي: اقترحتُ على مرسي الاستفتاء مرتين.. لكنه رفض

كشف وزير الدفاع المصري، عبدالفتاح السيسي، أن القوات المسلحة أرسلت إلى مرسي مبعوثين للدعوة للاستفتاء، لكنه رفض.

وأكد السيسي أنه قبل أن تقدم القوات المسلحة بيانها الذي طرحت من خلاله خارطة المستقبل، فإنها أبدت رغبتها "أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته".

موضحاً أن "القوات المسلحة أرسلت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي مبعوثين برسالة واحدة واضحة، وبين المبعوثين رئيس وزرائه وقانوني مشهود له وموثوق فيه، برجاء أن يقوم بنفسه بدعوة الناخبين إلى استفتاء عام يؤكد أو ينفي، وقد جاءها الرد بالرفض المطلق".

يذكر أن محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور المعارض والقيادي في جبهة الإنقاذ، أدى اليوم الأحد 14 يوليو/تموز، اليمين القانونية نائباً لرئيس مصر المؤقت للعلاقات الدولية، حسبما أعلن بيان للرئاسة المصرية.