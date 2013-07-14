سفير مصر السابق لدى أميركا يقبل منصب وزير الخارجية

قبل سفير مصر السابق لدى الولايات المتحدة الأميركية، نبيل فهمي، منصب وزير الخارجية، الأحد، في الحكومة المؤقتة التي يجري تشكيلها بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في وقت سابق من الشهر الحالي.

ويشكل رئيس الوزراء المكلف د. حازم الببلاوي حكومة يتوقع أن يكون أغلب أعضائها من التكنوقراط والليبراليين لقيادة مصر في إطار "خارطة طريق" مدعومة من الجيش لاستعادة الحكم المدني كاملاً.

وأكد السفير نبيل فهمي قبوله لمنصب وزير الخارجية، وقال لـ"اليوم السابع": "أبلغت الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء قبول ترشيحي لوزارة الخارجية".

ومن جهة أخرى رفض فهمي الحديث عن خططه واستراتيجيته لوزارة الخارجية، وقال: "لن أتحدث حالياً عن أي شيء، وسأتحدث بعد حلف اليمين، خاصة أن هناك وزيراً مازال يعمل بالوزارة وله مني كل الاحترام".