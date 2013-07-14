ضمانات المصالحة الوطنية

لا يجادل أحد في ان المصالحة تمثل ضرورة وطنية تلم شمل الامة‏,‏ وتنهي حالة الانقسام والاستقطاب الحاد التي قسمت البلاد‏,‏ وتفتح الطريق الي وفاق وطني‏,‏ يعزز القواسم المشتركة بين فرقاء الوطن علي تنوع انتماءاتهم واختلاف مناهجهم, وتهيئ لهم فرصة العمل المشترك وتكتيل الجهد الوطني لمواجهة المشاكل المتفاقمة التي تعاني منها البلاد, وعبور المرحلة الانتقالية بمصاعبها الضخمة.., والمصالحة الوطنية ولا تعني طي صفحات الماضي دون الاعتبار بدروسه المستفادة, خاصة عندما يصل الاختلاف بين فرقاء الوطن الي حد الاحتراب الاهلي وتعميق الكراهية المتبادلة, واستنزاف الدم المصري.

لكن المصالحة الجادة تعني الالتزام الاخلاقي والسياسي من جانب كل الاطراف بمدونة سلوك وقيم, تحمي الوفاق الوطني وتضمن استمراره وتحول دون تفككه.

وأظن ان أسس المصالحة الجادة تنطوي بالضرورة علي التزام الجميع برفض العنف وتجريم الاقتتال الاهلي ومعاقبة من يخالف ذلك, والامتناع عن رفع السلاح وباقي ادوات العنف في التظاهرات الشعبية, او الاحتفاظ بها في مقرات الاحزاب والتجمعات السياسية, والقبول بتطبيق احكام القانون علي الجميع, وعدم جواز العفو عن جرائم الدم والتخريب وتقويض الامن الوطني والعدوان علي الممتلكات العامة والخاصة.

فضلا عن تجريم العمل السري وتشكيل الميليشيات العسكرية وشبه العسكرية واعتبارها سببا كافيا لمنع ممارسة العمل السياسي, والتزام كل الفرقاء بحق الاغلبية في اتخاذ القرار, وامتناع كل فريق عن الاستقواء بكثرة العدد او القدرة علي تعكير السلم العام لفرض رأيه عنوة علي باقي الفرقاء كما فعل حزب النور اخيرا, ورفض دعاوي التكفير والتخوين واثارة الفتن الدينية والطائفية, وتجريم الانحيازات السياسية من فوق منابر المساجد احتراما لحرمتها والتزاما بتكافؤ الفرص.., وبدون الالتزام بهذه المعايير تتعرض المصالحة الوطنية لمخاطر الفشل ويصبح الوفاق الوطني عرضة للتفكك.

نقلاً عن "الأهرام المصرية".