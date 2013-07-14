بهاء الدين: التوجس من السوريين لا يليق بعروبة مصر

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري المكلَّف، زياد بهاء الدين، أنه من غير اللائق بعروبة مصر حدوث توجُّس من السوريين والفلسطينيين المقيمين بالبلاد.

وقال بهاء الدين، عبر صفحة منسوبة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "ليس مقبولاً أن تتحول القضية الفلسطينية أو السورية إلى مادة للصراع السياسي الدائر في مصر أو حدوث توجُّس من السوريين والفلسطينيين المقيمين بالبلاد".

واستطرد قائلاً "المسألة بسيطة، إذا كان هناك فلسطينيون وسوريون وغيرهم يحملون السلاح داخل مصر فلينطبق عليهم القانون بكل صرامة وبلا تردُّد، ولكن أن يتحوّل الأمر إلى توجّس من كل فلسطيني وسوري جاء إلينا ولو كان طالباً أو تاجراً أو لاجئاً من ظروف قاسية في بلده، فهذا لا يليق بنا ولا بمصر العروبة"، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، الأحد 14 يوليو/تموز، عن وكالة "يو بي أي" الإخبارية.

وأضاف بهاء الدين أن جانباً من مسؤولية مصر العربية هو ترحيبها بكل أبناء الوطن العربي في كل وقت، ومنحهم الأمان والملاذ في ظروفهم الصعبة، موضحاً أن ما دفعه إلى الكتابة في هذا الجانب "الحالة العدائية المنتشرة في الإعلام ولدى الرأي العام ضد أشقائنا العرب خاصة من سوريا ومن فلسطين، كما لو كانوا جميعا جهاديين جاؤوا إلى مصر لحمل السلاح ولترويع المواطنين ومساندة تيار سياسي معين".

وكانت الأجهزة الأمنية أوقفت، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، أحد أعضاء "الجيش السوري الحر" يُدعى حسام الدين ملص، وبحوزته ملابس عسكرية وأسلحة نارية، فيما نقلت وسائل إعلام مصرية رسمية عن مصادر أمنية قولها إن "ملص كان يتردّد على الأماكن العسكرية أثناء المظاهرات التي يقوم بها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي".