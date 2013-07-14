نائب وزير الخارجية الأميركي يزور مصر

وصل إلى القاهرة مساء الأحد وليام بيرنز، نائب وزير الخارجية الأميركي، في زيارة لمصر لم يُعلن عنها من قبل، وستستمر من الأحد إلى الثلاثاء المقبل للقاء مسؤولي المرحلة المؤقتة، في أول زيارة لمسؤول أميركي رفيع منذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقد وصل بيرنز على طائرة خاصة من اليونان، وكان في استقباله أعضاء السفارة الأميركية بالقاهرة.

ووفقاً لـ"رويترز"، قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد: "إن نائب وزير الخارجية وليام بيرنز سيزور مصر هذا الأسبوع لمقابلة بعض أعضاء الحكومة الانتقالية والمجتمع المدني ورجال الأعمال".

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب: "في كل هذه الاجتماعات سيؤكد دعم الولايات المتحدة للشعب المصري ووقف كل أشكال العنف وتنفيذ عملية انتقالية تفضي إلى حكومة مدنية لا إقصائية، منتخبة بطريقة ديمقراطية".

ولم توضح وزارة الخارجية ما إذا كان بيرنز سيلتقي قادة الجيش الذي عزل الرئيس محمد مرسي أو بقادة الإخوان المسلمين.