ألغاز حزب النور

مربك ومحير شأن حزب النور في منعطفنا الراهن الفاصل والحاسم الذي لا يحتمل أنصاف الحلول‏,‏ والمواقف المائعة الملتوية‏,‏ وتبديد الجهد والوقت في فك طلاسم الغاز ليس لها أول ولا آخر‏.‏

فالحزب أثلج صدورنا بإعلائه المصلحة الوطنية وانحيازه إلي صف القوي الوطنية, لدي الإعلان عن إزاحة نظام محمد مرسي الفاشل, وإطلاق خارطة طريق للمرحلة الانتقالية, وهو ما جعلنا نستبشر خيرا بأداء آل النور, ورشدهم السياسي, وتصرفهم بكياسة تليق بحرج ودقة اللحظة.

وما أن دخلنا في الجد, لتصحيح المسار السياسي والاقتصادي المعوج الذي اتبعه مرسي وجماعته من الإخوان, إذا بالنور يصدمنا ويفاجئنا بتقمص دور الشريك المشاكس, مانحا نفسه حق النقض الفيتو علي الأسماء والشخصيات المرشحة لشغل المناصب القيادية المهمة, مثل رئيس الوزراء وكبار مساعدي الرئيس المؤقت, ويصر علي أن يكون البوابة الرئيسية لعبور قيادات الفترة الانتقالية, ثم ختمها بالانسحاب من العملية السياسية, احتجاجا علي واقعة دار الحرس الجمهوري دون انتظار نتائج التحقيقات في الحادث الأليم المفجع, فقد حسم أمره مسبقا بتحميله القوات المسلحة مسئولية إراقة الدماء.

وفي الواقع فإن المسئولين في النور مدعوون لجلسة مكاشفة ومصارحة للذات, إن كانوا سيواصلون مشاركتهم في العمل السياسي خلال السنوات المقبلة, وحتي يتجنبوا أخطاء الإخوان القاتلة التي زجت بهم في نفق حالك الظلمة, وقادتهم لتهديد الأمن القومي بتشجيعهم مؤيديهم علي العنف والتخريب. ولابد أن تكون نقطة الانطلاق من اختيارهم الخاطئ التحالف مع الإخوان الذين باعوا الحزب, بعد أداء دوره المرسوم بعناية في حشد السلفيين خلف مرشحهم الرئاسي محمد مرسي.

ولعل أقطاب النور يفطنون إلي أن انقلابهم علي الإخوان بفضحهم خططهم الشيطانية لاخونة الدولة حدث بسبب تراجع الجماعة عن وعودها بأن تتقاسم معه المواقع القيادية المؤثرة في حركة المجتمع وتوجهاته, فاختلافهما كان علي الحصص والعطايا وليس المصالح العليا للبلاد, لأن الحزب ظل يؤيد خدعة مشروع النهضة الوهمي حتي الرمق الأخير, ورفض رفضا تاما خلع مرسي من الرئاسة, ويكاد يصعب العثور علي تصريح يعتد به من النور يدعو لرحيل مرسي من السلطة, وكذلك فيما قدمه من مبادرات للخروج من الأزمة الحادة السابقة علي طوفان الثلاثين من يونيو الجارف. فضلا عن أنه لم ينتقد دعوات التحريض الإخوانية علي سفك الدماء والاقتتال الداخلي قبل ثورة30 يونيو وبعدها, رغم أن الجماعة لم تتورع عن التشكيك في تمسك الحزب بالمرجعية الإسلامية, ووجهت له اتهاما صريحا بالخيانة عبر تعاونه وتنسيقه مع العلمانيين والليبراليين ضدها.

والآن فإن النور يطمح الي أن يصبح صانع الملوك, وهو دور لطالما امتلك الإخوان براعة فائقة في أدائه, فكل راغب وباحث عن مقعد برلماني أو عضوية مجالس إدارات النقابات والهيئات كان عليه شد الرحال لمقر الإخوان, التماسا للدعم والبركة والرضا.

وجزء من مشكلة وأزمة النور حاليا رغبته في أن يرث تركة الإخوان سياسيا واجتماعيا, ظنا بأنه الأولي والأحق بها, وأنه يستحق بجدارة الجلوس في المقعد الامامي, ويرتكن إلي أن قاعدته الشعبية أوسع واعرض من قاعدة أبناء وأحفاد حسن البنا. يترافق مع ذلك إحساسه بهلع يصل لحد المرض من تهميش الإسلاميين تمهيدا لإقصائهم ـ هكذا يفكرون ـ وربما معاناتهم مرة أخري الملاحقات الأمنية كما كان حالهم في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك, ويعتقدون أنهم يخوضون معركة حياة أو موت وعليهم الصمود, فوجودهم مهدد ممن لا ندري علي وجه التحديد؟.

ولذا نلاحظ في تصريحات مسئوليه ولغة خطابهم تشديدهم المبالغ فيه علي التحذير من مخاطر وعواقب استبعاد الإسلاميين من المشهد, وقصره علي الجهات المعارضة لمرسي, مع أن الواقع يشير إلي أن أحدا لم يتحدث عن إقصائهم, فالعكس هو الصحيح, إذ إن الإجماع بين صناع القرار يتمحور حول حتمية اشتراكهم في رسم خريطة المستقبل.

وهم يتغافلون عن أن التيار الإسلامي من المكونات الأساسية في التركيبة والشخصية المصرية ومن المستحيل تنحيته جانبا أو تحجيمه, نظرا لتأثيره علي قطاعات كبيرة من المصريين. تلك المخاوف غير المستندة لأساس متين تجعل النور وأهله يتخبطون في مواقفهم واتجاهاتهم, ويتحولون إلي عائق يزيد من تأزم وهشاشة الوضع الداخلي وليس انفراجه, وهو وضع عليهم تداركه سريعا حفاظا وصيانة لكيانهم وقبله تماسك وصلابة الكيان الوطني, فأحكام التاريخ قاسية ولا تعرف المجاملات.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية



