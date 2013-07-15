الجيش المصري ينفي اتصالات بقيادات حزب الحرية والعدالة

نفى الجيش المصري صحة ما ورد على لسان القيادي في حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، باتصال قيادات من القوات المسلحة به وبقيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

وذكر المتحدث العسكري العقيد أركان حرب، أحمد علي، أنه لا وجود لأي اتصالات من أي نوع بين القوات المسلحة وقيادات جماعة الإخوان.

وطالب الجيش المصري حزب الحرية والعدالة عدم نشر ما سماها الأكاذيب أو استخدام اسم الجيش لإحداث الوقيعة بين الجيش والشعب،

وأكدت المؤسسة العسكرية التزامها ببنود خارطة المستقبل، ووصف الجيش تصريحات الإخوان بأنها حملة من الأكاذيب التي تشن ضد القوات المسلحة لتحقيق أهداف سياسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تترامى فيه الأنباء بأن هناك محادثات واتصالات غير مباشرة بين قادة الإخوان والجيش، وقال القيادي في الجماعة محمد البلتاجي في وقت سابق نوافق على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة شريطة عودة مرسي للحكم.