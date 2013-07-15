السجن 3 سنوات لـ"أبو إسلام" في قضية ازدراء الأديان

قررت محكمة شمال القاهرة، الاثنين، حبس أحمد عبد الله، المعروف بالشيخ أبو إسلام، 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بـ"ازدراء الدين المسيحي".

وكان المحامي القبطي نجيب جبرائيل، قد قدم بلاغا إلى النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، ضد أبو إسلام مالك قناة "الأمة"، واتهمه فيه بازدراء الدين المسيحي، وسب نساء مصر خاصة القبطيات.

يذكر أنه سبق اتهام أبو إسلام بتمزيق نسخة من الإنجيل أمام السفارة الأميركية، احتجاجاً على الفيلم المسيء للإسلام الذي أنتج في الولايات المتحدة.

ومن جانبه، تقدم خالد نور الدين، دفاع "أبوإسلام" إلى هيئة المحكمة بـ 5 اسطوانات مدمجة تحوي الملفات الكاملة التي اتهم فيها أبو إسلام بازدراء الأديان، مشيرا إلى أن الاسطوانات التي قدمت إلى هيئة المحكمة مجتزأة من سياق الحلقات.

وأشار نور الدين إلى أن أبو إسلام لم يقم بازدراء الدين المسيحي، بل على العكس، وكما هو ثابت من التحقيقات، فهو كان يقدم النصح والإرشاد، والهدف من تلك الحلقات التي قدمت في برنامجه التليفزيوني بقناة الأمة الفضائية، هو تمسك المسيحيين بتعاليم المسيحية السمحاء، والرجوع إلى الفضيلة.