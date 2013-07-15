الشرعية وتدخل الجيش

سؤال‏:‏ لماذا إصرار الإخوان علي موضوع الشرعية التي يتحدثون عنها ؟

جواب: لو عدنا إلي بعض جذور الموضوع نجد أن الإخوان استخفوا بحركة تمرد وآثارها وكانوا مطمئنين إلي قدرة تنظيمهم علي تعبئة ما يقضي علي أي معارضة. فلما فوجئوا بالأعداد غير المسبوقة التي انهمرت من كل أنحاء مصر يوم30 يونيو اتبعوا سياسة تجنب الحديث عن هذه المظاهرات الشعبية كأنها لم تحدث, وركزوا علي بيان الجيش واتهام مايحدث بأنه انقلاب عسكري وهذه هي البضاعة التي باعوها للعالم

سين: ولماذا تجاهلوا المظاهرات الشعبية ؟

جيم: لأنهم لو تحدثوا عن هذه المظاهرات التي خرجت بصورة كاسحة وتلقائية لكان ضروريا أن يربطوا بينها وبين ماقام به الفريق أول السيسي كممثل للقوات المسلحة كما حدث في ثورة يناير الأم.

سين: يعني أيه ؟

جيم: في يناير2011 لم يشكك أحد بما في ذلك أمريكا أو غيرها في أن ماحدث ضد مبارك كان ثورة شعبية أشعل الشباب نيرانها واحتضنها الشعب وباركها الجيش الذي تولي حمايتها. ورغم أن يد الجيش عن طريق المجلس العسكري كانت قوية في هذه الثورة, فهو الذي عطل الدستور وحل البرلمان بمجلسيه وتولي إدارة الدولة18 شهرا ومع ذلك لم نسمع لا من الإخوان أو من أي دولة من يقول إن ماجري إنقلاب عسكري. في يونيو وأمام أضخم تظاهرات سلمية في تاريخ مصر لم يقع فيها حادث واحد مما جعل الشرطة تحترمها ولا تمسها, رفضت الجماعة الاستسلام لصوت الشعب وقرروا المقاومة ربما اعتمادا علي أمريكا التي تداخلت معهم سفيرتها في القاهرة لدرجة وضعها نفسها في خدمة مشاوراتهم مما جعل بلادها تصف ماحدث في البداية بأنه انقلاب عسكري.

سين: ولكن الحادث أن الجيش تدخل فعلا ولم يترك الأمر لمظاهرات الشعب ؟

جيم: لو ترك الأمر لمظاهرات الشعب لانتهي الموقف بالتأكيد إلي حرب أهلية ـ وربما كان هذا مايريده الإخوان ـ وقد تحمل الجيش بحكم مسئوليته الأخلاقية والتاريخية والوطنية التدخل كما حدث في ثورة يناير الأم ولكن دون أن يكرر هذه المرة مافعله المجلس الأعلي سابقا.

نقلاً عن "الأهرام المصرية".