خبراء يحذرون من مخاطر الانقسام على المجتمع المصري

تعيش مصر حالة من الانقسام والاستقطاب وصلت إلى مستويات خطيرة، باتت آثارها تلقي بظلالها على المجتمع المصري، مما حدا بالخبراء الاجتماعيين إلى التحذير من آثار ذلك على التعايش السلمي.

فالكثير من الشعارات المدونة على الجدران والأرصفة عكست انقسام المجتمع لفريقين ضد أو مع، أو بالعامية "إحنا وهمة"، وانتقلت من الميادين والجدران لتقسم الأسرة الواحدة في كثير من الأحيان"، ليشهد المجتمع المصري الآن أعمق انقسام في تاريخه الحديث لأسباب كثيرة ومتعددة ولكن ما عمقه بصورة أخطر هو استخدام الدين ليصور طرفاً للآخر أنه الحق والآخر هو الباطل، أحدهما في الجنة والآخر في النار.

وحين تسير في شوارع القاهرة والجيزة أول ما يلفت نظرك كتابات الجدران إما ضد الإخوان أو ضد الفريق الآخر ومعه الجيش، وفي كثير من الأحيان تتجاور الكتابات على الحائط الواحد ضد هذا الفريق أو معه.

وهذا الانقسام له أسباب يحقق فيها الباحثون السياسيون ولكن الأخطر هو التداعيات النفسية على المدي القصير والبعيد لهذا الانقسام في المجتمع، حيث قال عمر عبدالناصر، طبيب نفسي، أتصور أننا دخلنا فيما يسمى في الطب النفسي "بالضلالات"، وأضحى كل فرد لديه "ضلالة"، فهو على صواب وليس على خطأ، وبالتالي فإن فكرة التوافق بين الطرفين المتناقضين صعبة جداً.

وتابع: "المشكلة الحقيقة في كل مجموعة المنقسمة عن الأخرى تغذي فيه الضلالات، وبناء على ذلك لابد أن يقوم رجال دين معتدلون بعمل غسيل مخ عكسي لهؤلاء.

ويشار إلى أن الشروخ والجراح التي خلفها الانقسام في المجتمع المصري على مدي العامين والنصف الأخيرة تعمقت بصورة أكبر خلال فترة حكم الإخوان، فترة قد تبدو قصيرة ولكن آثارها المدمرة ستجعل علاجها يستغرق عقودا طويلة، فبدون مصالحة ورغبة حقيقية من الجميع في التعايش والتوحد ستتعمق الجراح ولن يخرج أي طرف منتصراً بل سيصبح الجميع مهزوماً.