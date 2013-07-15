رئيسة الأوبرا المقالة في عهد مرسي.. تعود وزيرةً للثقافة

اختيرت إيناس عبدالدايم، الرئيسة السابقة لأوبرا القاهرة التي أقالتها حكومة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وزيرة للثقافة في الحكومة الانتقالية الجديدة في مصر.

وكان وزير الثقافة في حكومة مرسي د. علاء عبدالعزيز أنهى انتداب إيناس عبدالدايم، عازفة الفلوت التي تلقت دراستها في فرنسا، لرئاسة الأوبرا في مايو/أيار الماضي.

واعتصم عدد كبير من الفنانين والمثقفين بمقر وزارة الثقافة في القاهرة احتجاجاً على إقالتها وعلى دعوة أطلقها عضو إسلامي في مجلس الشورى لفرض حظر على رقص الباليه.

وأعلنت عبدالدايم، الاثنين، أنها قبلت منصب وزيرة الثقافة في الحكومة الانتقالية التي يرأسها حازم الببلاوي.

واختار الببلاوي ليبراليين وخبراء لمعظم المناصب في الحكومة الانتقالية التي ستتولى تنفيذ خارطة طريق إلى المستقبل يدعمها الجيش.