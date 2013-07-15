أنباء عن تعيين السيسي وزير دفاع ونائب رئيس حكومة مصر

أفادت مراسلة قناة "العربية" في القاهره أنه من المتوقع أن يحلف الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الوزراء حازم الببلاوي عصر الثلاثاء، وأضافت أن تشكيلة الوزراء الجدد تشمل:

*الفريق أول عبد الفتاح السيسي - وزير الدفاع.. كما أن هناك أنباء عن تعيين السيسي نائباً أولاً لرئيس الوزراء

*د.زياد بهاء الدين - نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

*اللواء محمد إبراهيم - وزير الداخلية

*نبيل فهمي - وزير الخارجية

*حسام عيسي - وزير التعليم العالي

*محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف

*إيناس عبد الدايم - وزير الثقافة

*احمد البرعي - وزير التضامن

*د.دريه شرف الدين - وزير الإعلام

*كمال ابو عيطه - وزير القوي العامله

*منير فخري عبد النور - وزير الصناعية والتجارة

*د.مها الرباط - وزير الصحه

*هشام زعزوع - وزير السياحه

*احمد جلال - وزير الماليه

*شريف إسماعيل - وزير البترول

*بثينه كشك - وزير التربيه والتعليم

*اشرف العربي - وزير التخطيط

*ايمن فريد ابو حديد - وزير الزراعة

*محمد ابو شادي - وزير التموين

*عادل لبيب - وزير التنميه المحليه

*عاطف حلمي - وزير الاتصالات

*احمد درويش - وزير التنميه الأداريه

*احمد أمام - وزير الكهرباء

*محمد عبد المطلب - وزير الري

*رضا حافظ - وزير الإنتاج الحربي

*طاهر ابو زيد - وزير الرياضه

*اسامه عقيل - وزير النقل

*رأفت النبراوي - وزير الآثار

*عمرو الشوبكي - وزير الشباب

وأفادت مراسلة قناة "العربية" بأن هناك عدداً من الوزارات لم يتم الاستقرار حولها وهي:

*وزارة العدل.. ومرشح لها المستشار محمد أمين المهدي وعادل عبد الحميد وحسن البدراوي

*وزارة الطيران المدني.. ومرشح لها حسين مسعود وعبد العزيز فاضل وأشرف ذكي

وزاره البحث العلمي.. وأحد المرشحات هي داليا السعدني

*وزارة الإسكان

وسيتم حلف اليمين حتى لو لم يتم الاستقرار على تلك الوزارات التي يمكن أن تؤدي اليمين لاحقاً، بحسب مصادر "العربية".

