مؤيدو مرسي يتظاهرون حول محيط مشيخة الأزهر

تزامناً مع انعقاد الجلسة الطارئة لمجمع البحوث الإسلامية التي دعا إلى عقدها شيخ الأزهر أحمد الطيب، لبحث التطورات الراهنة وما تمر به البلاد، وصل إلى محيط مشيخة الأزهر عدد من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، قاموا بالوقوف أمام بوابات المشيخة، بينما قام أفراد الأمن بغلق جميع البوابات خشية اقتحام أنصار المعزول للمشيخة.

وذكرت "اليوم السابع" أن "الإمام الأكبر شيخ الأزهر لم يحضر من الأقصر لرئاسة جلسة المجمع، حيث أسندت الجلسة إلى الأمين العام الشيخ علي عبد الباقي".

كما وصل لمحيط مشيخة الأزهر كل من الدكتور صلاح سلطان، والدكتور جمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف والشيخ جمال عبد الهادي والدكتور يسري هانئ، القادة بجماعة الإخوان للانضمام للمتظاهرين أمام المشيخة.

ودعا الدكتور صلاح سلطان، إلى محاصرة البوابة التي يدخل منها شيخ الأزهر، وذلك لمنعه من الدخول أو الخروج، كما طالب المتظاهرين بإغلاق كافة أبواب المشيخة، احتجاجاً على عزل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق.



