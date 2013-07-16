اعتقال 400 شخص على خلفية اشتباكات الجيزة ووسط القاهرة

ألقت السلطات المصرية القبض على 401 شخص بعد الاشتباكات التي وقعت في ميدان رمسيس وسط القاهرة الليلة الماضية بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي من جهة وبين معارضيه والأهالي وقوات الأمن من جهة أخرى، حسب ما أفادت وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

وأفاد مراسل "العربية" بعودة الهدوء الحذر إلى شوارع القاهرة بعد الاشتباكات التي دارت بين أنصار مرسي وأهالي الجيزة، مشيراً إلى أن حركة المرور شبه طبيعية مع وجود حالة من الترقب والقلق في محيط ميدان رمسيس، فيما أمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

وأعلن الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 261 آخرين في أحداث الاشتباكات التي وقعت مساء أمس وحتى الساعات الأولى من فجر الثلاثاء بميدان رمسيس وأعلى كوبري أكتوبر وميدان النهضة أمام جامعة القاهرة وشارع البحر الأعظم.

وأوضح الخطيب أن 137 من المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم، وأن 124 مازالوا يتلقون العلاج، مشيراً إلى أن الاشتباكات التي وقعت بميدان رمسيس وأعلى كوبري أكتوبر أسفرت عن إصابة 134 مصاباً وحالتي وفاة، وأمام رابعة العدوية 5 مصابين، وفي ميدان النهضة ومحيط جامعة القاهرة 114 مصاباً و4 حالات وفاة، وفي شارع البحر الأعظم وشارع المحطة 8 مصابين وحالة وفاة.

وحلّقت مروحية فوق سماء ميدان الجيزة في ظل الاشتباكات بالأسلحة النارية بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأهالي شارع المحطة والجيزة، بعد تقدم أنصار الرئيس المعزول وصعودهم أعلى كوبري الجيزة.

يأتي ذلك بعد وقوع اشتباكات واعتداء على مسيرة تجوب شارع المحطة والبحر الأعظم والشوارع المتفرقة.

ومن جانبه، أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، المكتب الفني برئاسة المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، بفتح تحقيق عاجل وموسع في أحداث الشغب التي شهدها ميدان رمسيس وشارع البحر الأعظم وغمرة بين متظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين وأهالي المنطقة والباعة الجائلين وقوات الشرطة التي حاولت أن تفض الاشتباكات.

وكان ميدان الجيزة قد تحول إلى ساحة معركة بالأسلحة النارية بين أنصار مرسي وأهالي شارع المحطة والجيزة، بحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع". واختبأ عدد من المواطنين في جراج موقف الأتوبيسات، خوفاً من الإصابة بالطلقات النارية في ظل غياب تام لرجال الأمن.

واعتلى مؤيدو الرئيس المعزول الكوبري العلوي بميدان الجيزة، في محاولة منهم للسيطرة على الميدان ومنع خروج الأهالي من الشوارع الجانبية.

وقد أغلق أهالي منطقة الجيزة المحال التجارية في المنطقة بسبب تزايد حدة الاشتباكات وظهور سيارة إسعاف في المنطقة.

ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" عن شهود عيان قولهم إن 5 أشخاص أصيبوا خلال الاشتباكات، وذلك وسط استمرار حالة الكر والفر بين الجانبين.

وتأتي الأحداث بعد اشتباكات نشبت بشارع رمسيس بين مؤيدي الرئيس المعزول والباعة الجائلين أدت إلى إصابة أكثر من 20 شخصاً، بعدما اعتلى مؤيدو مرسي كوبري 6 أكتوبر وقاموا برشق السيارات بالحجارة وتعطيل حركة المرور.

وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" أعلنت عن تظاهرات جديدة بهدف معلن هو الدفاع عن شرعية الرئيس المعزول مرسي، وهدف خفي يؤكد معارضو الجماعة أنه يتمثل في شل الحركة في العاصمة المصرية عن طريق قطع طرق وجسور رئيسية في مختلف المناطق.

وبالرغم من تأكيد الجيش المصري على حق التظاهر السلمي، إلا أنه حذر بنبرة حازمة من اللجوء للعنف أو استهداف أي من منشآته.

يذكر أن القاهرة ومحافظات أخرى قد شهدت الجمعة الماضية أعمال تخريب وقطعٍ للطرق، ودعوات من قيادات إخوانية تتخذ من "رابعة العدوية" حصناً لها لتعطيل سير حياة المواطنين المصريين ليعود رئيسهم المعزول.