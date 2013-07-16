الجيش الثالث يضبط 19 صاروخ "جراد" قبل وصولها للقاهرة

تمكنت عناصر التأمين التابعة للجيش الثالث الميداني من ضبط 19 صاروخ "جراد" داخل سيارة نصف نقل كانت في طريقها إلى القاهرة، وذلك عند نقطة تفتيش أمني عند علامة الكيلو 61 طريق القاهرة السويس، كما عثرت على بندقية آلية وخزنة بها 21 طلقة كانت بحوزة سائق السيارة.

وذكرت "اليوم السابع" أن العناصر الأمنية بالجيش الثالث نجحت أيضاً بالتعاون مع أمن الموانئ في ضبط شحنة هائلة من الملابس والأدوات العسكرية داخل حاويتين بميناء العين السخنة، تضم كميات هائلة من الملابس والأقمشة الخاصة بالزي الميداني الجديد لأفراد القوات المسلحة.

وكذلك أعداد كبيرة من الأحذية العسكرية وحوافظ البنادق الآلية، و289 شدة وحزاماً حاملاً للذخيرة، و185 جراب مسدس، و14 خيمة كبيرة كاملة المستلزمات، وتم تحويل الواقعتين إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم نحو الكشف عن هوية المدبرين.

وتأتي هذه التحركات مع استمرار عناصر التأمين بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في الانتشار لتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية بالدولة، وتكثيف الإجراءات الأمنية على الطرق والمعابر والمنافذ الحدودية.