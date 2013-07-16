الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس المؤقت

أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة حازم الببلاوي، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور.

وأكد مصدر بالرئاسة لـ"اليوم السابع" أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، كانا قد وصلا إلى مقر القصر الرئاسي في الثالثة عصر اليوم، وتبعهم الببلاوي وكافة الوزراء المكلفين، تمهيداً لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس.

وحافظ أربعة وزراء من حكومة هشام قنديل الأخيرة، على مناصبهم بالحكومة الجديدة، في مقدمتهم الفريق عبدالفتاح السيسي وزيراً للدفاع بعد فصل الإنتاج الحربي في وزارة منفردة، واللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية، وهشام زعزوع للسياحة، وعاطف حلمي للاتصالات.

كما ضمّت التشكيلة أربعة وزراء سابقين في حكومة قنديل الأولى، هم: محمد إبراهيم وزيراً للآثار، ومحمد صابر عرب للثقافة، وأسامة صالح للاستثمار، وأشرف العربي للتخطيط.

واستعان الببلاوي أيضاً بعدد من الوزراء السابقين في حكومات شرف والجنزوري، التي سبقت انتخابات الرئاسة الأخيرة، وهم أحمد البرعي وزيراً للتضامن، وأيمن أبوحديد للزراعة، ومنير فخري عبدالنور للصناعة.

كما ضمت الحكومة ثلاثة وجوه نسائية وهن: مها الرباط وزيرة للصحة، وليلى راشد للبيئة، ودرية شرف الدين للإعلام.

ووفقاً لـ"بوابة الأهرام"، ضم التشكيل الحكومي 34 وزيراً هم:

إبراهيم محلب، وزيراً للإسكان والمرافق.

أسامة صالح وزيراً للاستثمار.

رمزى جورج وزيراً للبحث العلمي.

محمد إبراهيم وزيراً للآثار.

محمد صابر عرب وزيراً للثقافة.

مها الرباط وزيرة للصحة.

الفريق عبدالعزيز فاضل وزيراً للطيران المدني.

طاهر أبوزيد وزيراً للرياضة.

أحمد البرعي وزيراً للتضامن.

كمال أبوعيطة وزيراً للقوى العاملة.

هشام زعزوع وزيراً للسياحة.

عاطف حلمي وزيراً للاتصالات.

خالد عبدالعزيز تليمة وزيراً للشباب.

ليلى راشد وزيرة للبيئة.

الفريق رضا محمود حافظ وزيراً للإنتاج الحربي.

اللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية.

المهندس أحمد إمام وزيراً للكهرباء

أحمد سلطان وزيراً للنقل.

أشرف العربي وزيراً للتخطيط.

محمد عبدالمطلب وزيراً للري.

نبيل فهمي وزيراً للخارجية.

أيمن أبوحديد وزيراً للزراعة.

اللواء محمد أبوشادي وزيراً للتموين.

منير فخري عبدالنور وزيراً للصناعة.

زياد بهاء الدين وزيراً للتعاون الدولي.

الفريق عبدالفتاح السيسي وزيراً للدفاع.

محمود أبوالنصر وزيراً للتربية والتعليم.

درية شرف الدين وزيرة للإعلام.

أمين المهدي وزيراً للعدل.

أحمد جلال وزيراً للمالية.

حسام عيسى وزيراً للتعليم العالي.

مختار جمعة وزيراً للأوقاف.

محمد شعيب وزيراً للبترول.

عادل لبيب وزيراً للتنمية المحلية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس المؤقت اجتماعاً يضم أعضاء الحكومة الجديدة، وتوجيه تكليفاته للوزراء.