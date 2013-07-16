خبير أمني: الشرطة قادرة على فض اعتصام "رابعة" دون دماء

قال اللواء أحمد رجائي عطية، مؤسس فرقة 777 لمكافحة الإرهاب الدولي، الاثنين 15 يوليو/تموز إن ما يفعله الإخوان الآن في الشوارع المصرية هو أمر غريب على الشعب المصري، ويجب التعامل معهم بكل حسم وبشكل مؤسسي، وإن الشرطة قادرة على فض اعتصام "رابعة العدوية" دون إراقة دماء.

وأضاف، خلال برنامج "الحدث المصري" على قناة "العربية الحدث"، أن المتواجدين في اعتصام "رابعة العدوية " مغرر بهم، ومنهم سوريون وبعض عناصر من حركة حماس وجهاديون ومطلوبون يجب القبض عليهم.

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة في أفضل حال وجاهزة للتعامل مع هؤلاء المخربين بشكل حازم وجاد، ويجب التعامل مع حركة حماس على أنها عدو يعمل على زعزعة الاستقرار الأمني في مصر، وألا يفتح المعبر إلا للحالات الإنسانية فقط حتى تتم السيطرة على الموقف.

كما طالب عطية بالقضاء على اعتصام "رابعة العدوية" حتى تجف منابع العمليات التحريضية على مؤسسات الدولة والمنشآت الخاصة، وأكد أن الشعب قد قال كلمته فى 30 يونيو وغيّر النظام الذي اضطهد المصريين طوال عام بتنظيمه الدولي والإقليمي وعدم الولاء للدولة المصرية.