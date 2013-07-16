مروحيات الجيش تلقي بياناً على معتصمي "رابعة العدوية"

ألقت مروحيات الجيش المصري بياناً على معتصمي "رابعة العدوية" ليل الاثنين 15 يوليو/تموز يدعوهم للنجاة من تحمل دماء ضحايا جدد.

وأقر البيان بأن هناك أبرياء قد قتلوا وأصيبوا، كما دمرت وأحرقت مركبات. وحذر البيان من الفتاوى التحريضية التي يطلقها الخبثاء والأشرار الذين نسوا الله ولم يفكروا إلا في مكاسبهم.

وحث البيان المعتصمين على مراجعة أنفسهم وأن ينفضوا أيديهم من دماء الأبرياء، مع التشديد على أن القوات المسلحة لن ترضى بتهديد أو ترويع أو تخويف أي من المصريين.

يذكر أن اشتباكات قد اندلعت مساء الاثنين بشارع رمسيس بوسط القاهرة وكذلك بميدان الجيزة بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وأهالي هذه المناطق أوقعت العشرات من الإصابات.