اشتباكات بميت غمر وإشعال النار بمقر "الحرية والعدالة"

أشعل مجهولون بمدينة ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية النار فى مقر حزب "الحرية والعدالة" بالمدينة، بعد الاشتباكات العنيفة التى حدثت بين الأهالىي وعناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" مساء الثلاثاء 16 يولية/تموز.

وبحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع"، فقد نشبت الاشتباكات عندما تقابلت مسيرة لأعضاء الجماعة مع بعض الأهالي المتجمعين بإحدى الدورات الرمضانية بالمدينة، ونشبت مشادات كلامية بينهم تطورت إلى اشتباكات وتراشق بالحجارة.

وأصيب عدد من الأهالي، وتم إلقاء القبض على ثلاثة من أعضاء الجماعة وبحوزتهم أسلحة بيضاء بعد تدخل قوات الأمن بعد تحطيم سيارتين، وبعد حدوث حالة من الكر والفر.