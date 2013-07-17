الأمن الوطني يؤكد تحريض قيادات الإخوان على "دار الحرس"

أكد تقرير جهاز الأمن الوطني حول أحداث الحرس الجمهوري المصري تورُّط عدد من قيادات الإخوان المسلمين في تحريض المعتصمين بمنطقة رابعة العدوية على اقتحام دار الحرس الجمهوري لتحرير الرئيس السابق مرسي وأخذه من داخل الدار.

وتسلّم إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، تقرير الجهاز حول أحداث الحرس الجمهوري التي أسفرت عن مقتل 61 وإصابة 350 آخرين.

وأكد التقرير أن محمد بديع وسعد الكتاتني وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وراء عمليات التحريض.

وتستمع النيابة اليوم بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، إلى أقوال الضباط الذين أعدوا التقرير.