الإفراج عن باكينام الشرقاوي واثنين من رجال الشاطر

قال مصدر قيادي بجماعة "الإخوان المسلمين" إن ثلاثة على الأقل من الشخصيات التي كانت محتجزة مع رئيس الجمهورية المعزول الدكتور محمد مرسي تم إطلاق سراحهم خلال الساعات الماضية، بحسب ما نقلت عنه "بوابة الأهرام".

وأضاف المصدر أن من تم إطلاق صراحهم هم الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، والمهندس أيمن هدهد، أحد رجال الشاطر بقصر الرئاسة والمسؤول عن متابعة الملف الأمني برئاسة الجمهورية في عهد مرسي، كما تم أيضاً الإفراج عن عبد المجيد مشالي، أحد رجال الشاطر.

ورفض المصدر التعليق على أسباب الإفراج عنهم ولماذا لم يتم الإعلان عن الخبر، موضحاً أن من تم الإفراج عنهم غير مقيمين في منازلهم، لكن أسرهم وأقاربهم على علم بأماكن إقامتهم.