بديع: الشرطة حمت معارضي مرسي وواجهت مؤيديه بالعنف

استنكر الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، مواجهة الشرطة لمظاهرات مؤيدي "شرعية" الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي بالعنف وتحريض البلطجية ضدهم، في الوقت الذي حمت فيه المظاهرات السلمية لمعارضيه.

وقال بديع الأربعاء، من خلال صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعلنت الشرطة مراراً أنها ستحمي المظاهرات السلمية وفعلت ذلك في مظاهرات المعارضين للشرعية الدستورية".

وتابع "ولما خرجت مظاهرات سلمية في شوارع القاهرة وميادينها تعلن تمسكها بالشرعية واجهتهم بكل العنف وأطلقت عليهم قنابل الغاز الكثيف وهم يصلّون في مسجد الفتح برمسيس، إضافةً إلى تحريض البلطجية وحمايتهم واستخدام الرصاص الحي والخرطوش من أجل القتل حتى سقط ما يقرب من عشرة شهداء وأصيب مئات".



