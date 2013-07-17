سكان رابعة يُمهلون أنصار مرسي يوماً لفضّ اعتصامهم

أمهل سكان منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي حتى الغد الخميس لفضّ الاعتصام، مؤكدين أنه إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم سيقوم كل سكان مدينة نصر بالتجمّع الساعة العاشرة مساءً داخل محيط رابعة العدوية، مطالبين الجهات الأمنية التحرك معهم لتنفيذ مطالبهم ومحملين إياها مسؤولية تعرضهم لأي أذى.

وقال السكان في بيان لهم على صفحتهم على موقع "فيسبوك" بعنوان "استغاثة سكان رابعة العدوية" إن "مدينة نصر عامة ورابعة العدوية خاصة تعيش منذ 20 يوماً حصاراً بكل معنى الكلمة منذ يوم 28يونيو/حزيران وحتى يومنا هذا".

وأضاف البيان: "قمنا خلال هذه الفترة بإصدار بيانين يوضحان مدى معاناتنا كسكان للعقارات، كما أعلنا أننا لسنا مؤيدين للاعتصام ولسنا رافضين له طالما لا يضرّنا في شيء، ولكن الضرر قد وقع علينا فقمنا بمحاولات عديدة مع مسؤولي إدارة الاعتصام والمعتصمين لمساعدتنا في استعادة حياتنا الطبيعية التي سلبت منا ولكن كل محاولاتنا باءت بالفشل".

وعدّد البيان ما سمّاها "ممارسات المعتصمين التي أضرّت بحياة السكان"، ومنها "قطع الطرق الرئيسية والجانبية لمحيط رابعة العدوية والنوم في مداخل العقارات وحدائقها وتفتيش سكان العقارات والاعتداء على بعض السكان والمحاولات المتكررة لاعتلاء أسطح العقارات واقتحام المدارس الموجودة داخل المربعات السكنية والاستحمام وقضاء الحاجة في حدائق العقارات وتشغيل مكبرات الصوت على مدار الأربع وعشرين ساعة، بالإضافة إلى استخدام الألعاب النارية في أوقات متأخرة من الليل وتراكم القمامة وظهور الحشرات".

وقال السكان في بيانهم: "نتاج لكل ما عانيناه طوال هذه الفترة نعلن من اليوم مهلة زمنية أقصاها يوم الخميس عصراً لفكّ الحصار عن رابعة العدوية مع استمرار التظاهر وهذا عن طريق الآتي :-اخلاء جميع الشوارع الجانبية للميدان والانتقال لطريق النصر وشارع الطيران، وعمل لجان شعبية ومتاريس على جميع المداخل المؤدية لطريق النصر وشارع الطيران، بحيث تقف اللجان الشعبية على الأرصفة ومنع المتظاهرين من اعتلائها، وتفتيش أي شخص قادم من اتجاه العمارات للاعتصام ومداخل طريق النصر وشارع الطيران، عدم استخدام الألعاب النارية بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، خفض مكبرات الصوت بدءاً من الساعة العاشرة مساء وإطفاؤها من الساعة الواحدة وحتى التاسعة صباحاً، وعدم الاحتكاك مع ساكني العقارات وطلب تفتيش الأسطح، وتنظيف شارع النصر والطيران بشكل دوري حتى لا تتراكم الحشرات وتنتشر الأمراض".

وأضاف البيان: "إذا لم يتم تنفيذ مطالبنا حتى انتهاء المهلة سيقوم كل سكان مدينة نصر بالتجمع يوم الخميس 18-7-2013 الساعة العاشرة مساءً داخل محيط رابعة العدوية لتنفيذ مطالبنا بكل احترام وسلمية، ونطالب أي جهة أمنية مسؤولة التحرك معنا لتنفيذ مطالبنا، وإذا لم يتحركوا فنحن نحمّل كل الجهات الأمنية المسؤولية كاملة إذا ما تعرض أحد منا لأي أذى".