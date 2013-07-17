قوى ثورية تؤيد حكومة الببلاوي وتطالب بتفعيل دور الشباب

أعلن "تكتل القوى الثورية" اليوم الأربعاء تأييده لتشكيل الحكومة المصرية الجديدة التي يرأسها حازم الببلاوي، وطالب التكتل بتفعيل دور الشباب داخل العمل المؤسسي للدولة، مؤكداً على تحفظه على أسماء بعض الوزراء ولكن دون تأخير لتحقيق المصلحة الوطنية.

وكان التشكيل الوزاري الجديد قد أدى اليمين القانونية أمس الثلاثاء أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور.

وقال التكتل في بيان حصلت "العربية نت" على نسخة منه "إنه بإعلان تشكيل الحكومة الجديدة نكون أمام إجراء ثالث خطوة في خريطة الطريق المعلنة، فبعد إعلان رئيس المحكمة الدستورية رئيساً للبلاد، وتعطيل الدستور المشوه، جاءت اليوم خطوة مهمة وهي استكمال التشكيل الوزاري وحلف اليمين لبدء مرحلة جديدة -حتى وإن كانت مؤقتة- تهدف إلى الوقوف على المشكلات المتأججة داخل الشارع المصري والعمل على وضع خطط سريعة وفعالة لإنهاء هذه المشكلات".

واستدرك البيان "ولكن قد يكون هناك بعض التحفظات على رؤوس بعض الحقائب الوزارية، إلا أن هذه التحفظات لن تؤخر تحقيق المصلحة الوطنية، ولن يكون من المقبول التقاعس عن أداء العمل بالصورة اللائقة بما قام به المصريون منذ بداية الثورة في 25 يناير 2011 وما أعقبها من تطورات وصولاً إلى 30 يونيو".

وأضاف البيان "نحن على يقين بأن الوقت قد حان لتفعيل دور الشباب داخل العمل المؤسسي للدولة، سواء التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة، ونعلم أن الحكومة الجديدة تضع هذا الأمر نصب أعينها حتى تجتاز البلاد هذه المرحلة الحرجة من عمر البلاد.

نواب ومساعدون للوزراء من الشباب

ومن جانبه قال محمد موسي، القيادي بحزب المؤتمر وعضو الهيئة العليا للحزب" بعد تشكيل الحكومة وحلف اليمين، لا يبقى إلا أن يتكاتف الجميع لانطلاق المسيرة الوطنية بروح 30 يونيو.

وأضاف موسى في تصريح لـ"العربية نت"، "أن مصر تحتاج منا الكثير لنبذله من أجل الارتقاء بها وإعادتها إلى ريادتها وهذا سيحتاج مجهودا ضخما من جانب أعضاء الحكومة التي عليها أن تضع يدها علي كل نقاط التراجع الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم لهذا الشعب العظيم من خلال رؤى ثاقبة وثابتة ومتزنة علي الحكومة أن تعلنها للرأي العام لإشعار المواطن بأنه صاحب السيادة على أرضه ولترسيخ مبدأ الشفافية في اتخاذ القرار.

وأشار موسى إلى أن ثورة 30 يونيو قامت ضد الاستبداد والإقصاء ويجب على الحكومة تجنب تلك الأمور لكي تنجز مهمتها الصعبة.

وطالب رئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي بإصدار قرار بتعيين نائبين وثلاث مساعدين لكل وزير من الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم 40 عاما لتدريبهم على العمل الوزاري لأعدادهم كوزراء في المستقبل.



