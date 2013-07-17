مصدر عسكري: الجيش يقترب من ساعة الصفر لتطهير سيناء

قال مصدر عسكري إن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بصدد اعتماد ساعة الصفر الخاصة بالعملية الأمنية في شمال سيناء خلال الأيام المقبلة، لمكافحة البؤر الإجرامية وأوكار الإرهاب والتطرف للعناصر الجهادية التكفيرية، من خلال عدد من المحاور الاستراتيجية، لضمان استقرار الأوضاع على أرض الفيروز، وإحداث نقلة تنموية كبيرة داخل المجتمع السيناوي.

وقال المصدر وفق صحيفة "اليوم السابع"، إن العملية الأمنية بسيناء تقوم على التنسيق الكامل بين عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية في شمال سيناء، إلى جانب العناصر التي سيتم الدفع بها من خلال وزارة الداخلية، كالأطقم القتالية للعمليات الخاصة ومكافحة الشغب، وقوات الأمن المركزي، مع عناصر الجيش الثاني الميداني بقيادة اللواء أركان حرب أحمد وصفي، وعناصر قوات حرس الحدود، والوحدات الخاصة "الصاعقة والمظلات" والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وتحديداً القوات الجوية والبحرية، اللتين تقدمان مهام الرصد والمراقبة بحراً وجواً لأي عناصر مسلحة، إلى جانب الهيئة الهندسية للجيش، التي تتولى العملية الفنية لهدم أنفاق التهريب على خط الحدود الدولية بين مصر وقطاع غزة.



وكانت 3 مقرات للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء تعرّضت فجر اليوم لهجوم قام به مسلحون مزوّدون بصواريخ ومدافع رشاشة وقذائف "آر بي جي" و"هاون"، ما أسفر عن إصابة ضابط و5 جنود.