نظر تجديد حبس الشاطر بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين

تنتقل اليوم نيابة جنوب القاهرة الكلية إلى سجن مزرعة طرة لدواع أمنية لنظر تجديد حبس المهندس خيرت الشاطر، والدكتور سعد الكتاتني ومهدي عاكف مرشد الإخوان السابق ورشاد بيومي في واقعة اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم خلال ثورة 30 يونيو/حزيران.

ووفق صحيفة "اليوم السابع" كانت قد قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشارين تامر العربي وإسماعيل حفيظ حبس 4 قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة التي قامت باستجوابهم في شأن الاتهامات المنسوبة إليهم بشأن التحريض على ارتكاب جرائم القتل والشروع فيه بغرض الإرهاب ضد المتظاهرين، في ضوء الأحداث التي وقعت أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة بضاحية المقطم مؤخرا.

والمتهمون الذين جرى حبسهم احتياطيا هم كل من: خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد الحالي.

وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها على ضوء ما جرى من جريمة مقتل 9 أشخاص من المتظاهرين وإصابة عشرات آخرين منهم بأسلحة نارية، أمام مقر مكتب إرشاد الإخوان مؤخرا، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي انطلقت ضد الجماعة وحكم الرئيس السابق محمد مرسي.