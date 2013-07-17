هذه هى المُعْضِلَة

حتى الآن، لم يفهم قادة جماعة الإخوان المسلمين ومناصروهم، أن مشكلتهم ليست مع السلطة الجديدة (الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية، وقادة الجيش)، وأن أزمتهم ليست مع قادة المعارضة (مثل قادة جبهة الإنقاذ)، وأن خلافاتهم ليست مع النخبة (مثقفين وقادة رأى) وإنما جل مشكلتهم وعمق أزمتهم وحدة خلافاتهم هى مع الشعب مع المواطنين مع الناس، وأن ما خسرته الجماعة طوال فترة حكم الرئيس المعزول، تضاعف خلال أيام قليلة عبر رد فعلها على مظاهرات ٣٠ يونيو، والآن من الواضح أن الجماعة تطمع وتطمح فى قطيعة حقيقية مع الشعب، فكل ما تفعله هذه الأيام، لن يؤدى إلا إلى غضب عارم من الجماهير على تصرفاتهم، وتصريحات قاداتهم والذين معهم، والتى بلغت الحلقوم عند كثيرين كانوا مناصرين ومتعاطفين مع الجماعة حتى لما بعد ٣٠ يونيو.

والغريب فى الأمر، أن الجماعة تفعل كل ذلك بزهو وبنوع من الفخر وتعتقد أن ذلك منتهى البطولة، وفى الواقع ما هو إلا مزيد من العقاب للمواطنين، عن طريق نعتهم بأحط الصفات (حيث إن أفضلها أنهم مرتشون أو أغبياء)، وقتل بعضهم (مثلما حدث فى بين السرايات والمنيل وكوبرى أكتوبر، والإسكندرية)، أو تعطيل مصالحهم وإحالة حياتهم عذابا (الإعلان عن قيام الجماعة بشل الطرق فى العاصمة وقطع الطرق المحورية وتعطيل السكك الحديدية) ولا أعرف هل تعتقد الجماعة أن فى ذلك دعوة للتضامن مع موقفهم، أو هل مثل هذه التصرفات ستدفع من بيده الأمر إلى العودة لما قبل ٣ يوليو، أم أن كل ذلك يعمق الجراح بين الجماعة والشعب، الذى تعاطف من أجلها كثيرا وتضامن معها طويلا، وبدلا من رد الجميل أهانته وقتلته وكذبت عليه، ثم قررت أن تروعه وأن تحيل حياته إلى عذابات متتالية متكررة، والمدهش أن الجماعة لا تخجل من الإعلان عن أنها ستفعل ذلك بالشعب وبمواطنيه.

أعتقد أنه لا مانع أبدا، أن تكون هناك خصومة بين الجماعة وقوى سياسية، أو حتى نخبة ومثقفين، ولكن بصراحة لا أعرف كيف يفكر الإخوان فى علاقاتهم بالناس بالجماهير بالمواطنين، وهل هناك عاقل ينشئ بينه وبين من يرغب فى حكمه خصومة؟ وأعتقد أن هذه هى معضلة الإخوان، أنهم يريدون عقاب الشعب، ليغضبوا على النظام الجديد، يريدون حرق الأرض وما عليها، على أن ينتج ذلك وضعا مشابها لوضع حكم مرسى، حينما ترحم البعض على حكم مبارك، فيترحم البعض على حكم مرسى، وهى طريقة فى التفكير والتخطيط، ستدفع الإخوان إلى التهلكة بالنسبة للجماهير وربما إلى ما لا نهاية.

إن ما يفعله الإخوان، بصراحة شديدة، أنهم يقطعون الطريق على أنفسهم، وعلى من معهم، نحو المستقبل، ونحو العلاقة بالشعب بالمواطنين بالناس، على الجماعة أن تفكر كيف تعتذر للمصريين على ما فعلته بهم، وعلى العام السيئ الذى عاشوه فى ظل حكمهم العاجز الجائر، على الجماعة أن تفكر كيف تقنع الناس مجددا أنها ليست جماعة عنف، وأعضاؤها يقتلون ويسحلون إخوانهم فى الوطن، على الجماعة ومناصريها، أن يفكروا كيف يعتذرون للشعب عن جرائم من نوع إلقاء الأطفال من فوق الأسطح، أو التعذيب حتى الموت لمن رغب فى مغادرة اعتصامهم السلمى فى رابعة.. الجماعة أمامها جدول ممتد من الأعمال الشاقة ليس من بينها أبدا ما تفعله الآن.

نقلاً عن صحيفة "الشروق"