هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تطلق حملة "مصر في قلوبنا"

تطلق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الأربعاء 17 يوليو/تموز حملة "مصر في قلوبنا" لدعم ومساعدة الشعب المصري والوقوف إلى جانبه في الظروف الاقتصادية الصعبة التى يواجهها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (و ا م)، فقد أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم فى المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر، أن توجيهات الشيخ خليفة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الإماراتي والمصري.

وقال "إن هيئة الهلال الأحمر وضعت خطة طموحة للتحرك الفوري على الساحة المصرية بالتعاون والتنسيق مع شركائنا في الهلال الأحمر المصري"، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف كافة قطاعات الشعب المصري.

وأوضح أن الشعب المصري ظل على الدوام بجانب أشقائه العرب في محنهم وأزماتهم ولم يتأخر يوما فى تلبية نداءات الواجب الإنساني لجيرانه والإنسانية جمعاء، "لذلك كان لزاماً علينا الوقوف بجانبه في هذه الظروف الطارئة التي يمر بها".

كما أكد الشيخ حمدان أن تحرك الإمارات جاء لسد الفجوة التى تركتها الأحداث الجارية على الساحة المصرية على حياة البسطاء والأسر المتعففة "وهو ما يمليه علينا الواجب الأخوي الذي يفرضه علينا ديننا الحنيف.. بجانب المسؤولية الإنسانية التى نتحملها بحكم موقعنا في الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر".

يذكر أن وفداً من هيئة الهلال الأحمر سيقوم بتقييم الأوضاع ميدانياً في عدد من المحافظات المصرية والتعرف عن كثب على الاحتياجات العاجلة للأسر المصرية المتعففة والفئات الضعيفة، وذلك بهدف توفير مساعدات عاجلة إلى هذه الفئات من الأسواق المحلية هناك.

كما تتضمن الحملة دعوة المحسنين من المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في فعاليات الحملة وتقديم العون والمساعدة لتلبية احتياجات الشعب المصري.